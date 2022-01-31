Биолог объяснил эффективность жаропонижающих при заражении «омикроном»

Зараженным «омикроном» пациентам можно сбивать температуру лекарствами. В отличие от ситуации со штаммом «дельта», иммунитет реагирует на возбудитель сразу, поэтому цитокинового шторма в организме не происходит. Об этом в эфире RT «Летучка» заявила доктор биологических наук Анча Баранова.

Она пояснила, что проникший в организм возбудитель больше не приводит к повышенной активности белков-интерферонов, которые начинают атаковать здоровые клетки. Теперь они рассматривают своей основной целью именно новый штамм коронавируса.

«Благодаря этому у нас легче немного проходит заболевание», — пояснила Баранова. Биолог добавила, что такая реакция позволила сократить число случаев цитокинового шторма, который приводил к летальным исходам.

Несмотря на эти факторы, опасность коронавируса никуда не ушла. Возбудитель атакует не только легкие, но и другие системы организма. Поэтому по возможности лучше делать все, чтобы не допустить заражения.

По мнению Барановой, после спада волны заражений, вызванных штаммом «омикрон», наступит временное затишье. По прогнозам биолога, будущие весна и лето пройдут в спокойном эпидемическом режиме.

Но стабилизация ситуации не говорит об окончательной волне пандемии. «Омикрон» может оказаться не последним штаммом коронавируса.