Здоровье 15 мая 2023, 14:07 Заражение человека чумой от клещей назвали маловероятным Доцент Орлова: у специалистов нет картины по ситуации с распространением клещами чумы

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Доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского государственного медицинского университета Мария Орлова в разговоре с телеканалом «Звезда» заявила, что на данный момент ученые не имеют информации о том, что клещи каким-то образом могут распространять такие болезни, как чума.

«Клещи распространяют, например, такое заболевание, как бартонеллез. Оно не очень тяжелое, но достаточно неприятное. Болезнью кошачьей царапины ее называли. Ее распространяют очень многие животные на самом деле», — сообщила ученый.

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Что же касается летучих мышей, то они могут также заразить человека бартонеллезом. О других заболеваниях информации у специалистов пока нет, резюмировала Орлова.

Ранее в России обнаружили клещ с чумой в единственном экземпляре. Об этом рассказали в Первом МГМУ им. Сеченова.