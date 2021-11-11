Заражаемость коронавирусом в России остается на пике. Как помочь антителам защитить организм от штамма «мю»

В подавляющем большинстве регионов России завершился режим нерабочих дней. Но заболеваемость коронавирусом продолжает держаться вблизи рекордной отметки в 40 тысяч новых случаев ежесуточно. Вместо того, чтобы сидеть дома или хотя бы минимизировать контакты, сотни тысяч человек по всей стране отправились в путешествия. Но и те, кто никуда не поехал, тоже не вели затворнический образ жизни. К этому еще и добавился новый штамм коронавируса. Как помочь своему организму?

Еще перед праздниками директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил о том, что в России выявлены первые случаи заболевания ковидом, вызванные штаммами «мю» и «лямбда». Несмотря на то, что новыми эти варианты вируса не назовешь (оба выявили в конце 2020 — начале 2021 года в Перу и Колумбии), ученые пока знают о них слишком мало. Вирусологи сразу предположили, что данные штаммы могут иметь серьезные отличия в трансмиссивности (возможности передачи от человека к человеку).

Медицинский журнал Новой Англии (Массачусетс, США) — одно из влиятельнейших мировых медицинских изданий — 3 ноября опубликовало результаты эксперимента, проведенного учеными трех Японских университетов — Токийского, Киотского, Университета Тиба и Университета Токай. Специалисты создали псевдо-вирусы, снабдив их спайк-белками коронавируса штамма «мю», и подвергли воздействию сыворотки крови переболевших, а также вакцинированных людей. Когда реакция вирус-нейтрализации завершилась, оказалось, что штамм «мю» почти в 11 раз устойчивее к антителам переболевшего человека и в девять раз устойчивее к иммунитету вакцинированного. Главный вывод японцев: за этими штаммами нужен глаз да глаз, причем в общемировом масштабе.

Важнейшую роль в борьбе с вирусами в нашем организме играют антитела. Это, напомним, белки плазмы крови, которые выделяются клетками иммунной системы. Антитела предназначены для нейтрализации вирусов и некоторых других инфицирующих агентов. У антител есть и преимущество, и недостаток перед другими системами защиты организма.

Преимущество в том, что каждое антитело распознает конкретный вирус. Точнее, даже не сам вирус, а его антиген. Связываясь с антигеном, антитело может либо самостоятельно уничтожать вирус, либо сигнализировать другим системам иммунитета, которые сделают все «черную» работу. Но это преимущество может обернуться недостатком, когда выясняется, что штамм вируса настолько мутировал по сравнению с предыдущими формами, что антитела после болезни или после вакцины распознают и уничтожают его в разы хуже. Судя по результатам японского эксперимента, именно это и происходит, когда в организм человека попадает «мю»-штамм.

К счастью, антитела — это не единственный защитный барьер иммунитета. Ведь у нас есть еще и интерфероновая система. Интерферонами называют белки, которые вырабатываются в организме в ответ на вторжение вируса. Ученые выделяют четыре типа интерферонов — альфа, бета, гамма и лямбда. Каждый из них активизируется на определенном этапе борьбы с болезнью и помогает организму защитить себя.

«Интерфероны — это универсальная система защиты организма от вирусных инфекций. Первая линия обороны. Каждая клетка организма человека может синтезировать интерфероны в ответ на повреждения вирусом. Сами интерфероны, в свою очередь, на разные клетки действуют по-разному. Какие-то заставляют атаковать вирус. А вот клетки слизистой дыхательных путей, наоборот, переводят в состояние инертности. И тогда заражение не происходит, потому что не вирус проникает в клетку, а, наоборот, клетка захватывает вирусную частицу», — рассказала фармаколог, доктор медицинских наук, профессор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ имени Пирогова Елена Карева.

Интерфероновую систему можно заставить быстрее начать работу. Для этого используют препараты-индукторы. «Интерфероны накапливаются в лейкоцитах и высвобождаются в ответ на различные стимулы. Таким стимулом может быть как вирус, так и препарат — индуктор интерферона», — объяснила Елена Карева.

Безусловно, существуют и применяются препараты, которые уже содержат интерфероны человека. Однако в их использовании есть важный нюанс.

Интерфероны — это белки. А это значит, что их можно либо наносить на слизистую, либо вводить напрямую в кровь с помощью инъекции. Но ОРВИ так не лечат. Индукторы в этом смысле гораздо удобнее. Это низкомолекулярные соединения, их можно принять внутрь в виде таблетки. Они всасываются в ЖКТ — и высвобождают интерфероны. Елена Карева фармаколог, доктор медицинских наук, профессор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ имени Пирогова

Интерфероны альфа и бета — вторая и третья «линии обороны». Они препятствуют размножению вирусов внутри клеток и делают окружающие здоровые клетки устойчивыми к инфекции.

Интерферон Гамма — четвертая линия. Он предупреждает развитие осложнений, а также снижает риск затяжного течения ОРВИ. А вот о лямбда-типе стоит рассказать чуть подробнее. Дело в том, что эти интерфероны работают исключительно на слизистой дыхательных путей. Именно их необходимо активизировать в первую очередь, если мы хотим минимизировать риск заражения респираторной инфекцией. Однако лямбда-интерфероны активизирует только один препарат-индуктор. К счастью, он давно используется и уже доказал свою безопасность и эффективность.

Я как фармаколог очень люблю проверенные лекарства. У них хорошо известен профиль безопасности. А для врача и фармаколога главное, чтобы лекарство было безопасным и эффективным. Причем, безопасность на первом месте. Что касается эффективности, то, к примеру, заражение тем же гриппом при профилактическом приеме «Амиксина» снижается в 2,5 — 3 раза. И — да, это единственный препарат, который вызывает индукцию лямбда-интерферонов. Тех, которые действуют на слизистой оболочке дыхательных путей и первыми начинают борьбу с вирусом. Елена Карева фармаколог, доктор медицинских наук, профессор кафедры молекулярной фармакологии и радиобиологии РНИМУ имени Пирогова

Кроме того, американская ассоциация микробиологов опубликовала результаты исследование, для участия в котором были отобраны 48 препаратов из разных стран. Специалисты исследовали противовирусную активность этих лекарств. Согласно полученным данным, действующее вещество Амиксина проявляет выраженную активность в том числе против вируса SARS-CoV-2, возбудителя новой коронавирусной инфекции.

Источник фото: телеканал «360»

Амиксин выходит на пик активности уже через 24 часа после начала приема. А на полный курс достаточно шести таблеток. Еще одно важное преимущество — его можно принимать детям, начиная с семи лет (в дозировке 60 мг).

Стоит отметить, что группа препаратов, к которой относится Амиксин, указана в новейшей версии Методических рекомендаций Минздрава России по лечению сезонных ОРВИ и COVID-19. Препарат совместим с антибиотиками и лекарственными средствами традиционного лечения вирусных и бактериальных заболеваний, а также симптоматическими средствами.