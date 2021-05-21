Заработки лабораторий во время пандемии выросли на 40%

По итогам I квартала 2021 года рост оборота и количества трансакций крупнейших сетевых медицинских лабораторий, тестирующих на коронавирус, составил 40%. Всего за 2020 год он удвоился. В лабораториях эти цифры подтвердили, и связали рост заработка с повышенным спросом во время пандемии.

Эти цифры газета «Известия» почерпнула в эквайринговом бизнесе ВТБ. В целом, выручка медицинских лабораторий общего профиля в минувшем году увеличилась на 8%. По словам начальника управления «Развитие технологий эквайринга» ВТБ Владимира Турчина, число трансакций в них увеличилось на 7%. Но число покупок и оборот медорганизаций, проводивших тестирование на COVID-19, удвоился. По сравнению с первым кварталом прошлого года их выручка выросла на 40%.

По росту оборота медлабораторий лидирует Уральский федеральный округ, второе и третье места занимают Центральный и Северо-Западный федеральные округи.

В IT-компании «Эвотор» сообщили изданию, что в первом квартале средняя выручка медлабораторий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 32%. Спрос на исследования увеличился на 28%. В Москве оборот медлабораторий вырос на 42%, спрос на их услуги — на 70%. Средний чек составил 2376 рублей. Это на 3% больше по сравнению с 2020 годом.

В «Гемотесте» сообщили о троекратном увеличении выручки до 17,5 миллиардов рублей.

В лабораторной службе «Хеликс» прирост по выручке год к году составляет 30%.В «Инвитро» число выполненных тестов на коронавирус выросло на треть в январе–марте 2021-го. В общем объеме выручки на их долю приходится не более 18%.

Большинство дорогостоящих анализов можно сделать в поликлинике по полису ОМС. Речь идет об анализах крови и мочи, УЗИ, МРТ и некоторых других.