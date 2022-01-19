Запрет на рекламу молочных смесей объяснили заботой о здоровье

Рекламу молочных смесей для детей до одного года предложили законодательно запретить в Госдуме. Необходимые для этого поправки в закон «О рекламе» уже приняли в первом чтении на заседании Госдумы 18 января, о чем писала «Парламентская газета».

«Доказана роль грудного вскармливания в профилактике аллергии, сахарного диабета и ожирения», — объяснил важность нововведения соавтор законопроекта, зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Юрий Архаров.

Отсутствие или недостаток грудного вскармливания сокращает продолжительность жизни, отметил он, поэтому полноценно заменить грудное молоко смесями невозможно. При этом статистические данные говорят о том, что больше половины детей были выкормлены искусственным образом.

Авторы инициативы предположили, что такую тенденцию формирует в том числе и реклама искусственных смесей, из-за которых женщины безосновательно отказываются от кормления грудью. Поэтому, по мнению депутатов, с ней нужно бороться.

Реклама останется доступной для медицинских работников — в специализированных медиа. Все остальные же смогут получить информацию о смесях, если захотят, например, обратившись к педиатру.