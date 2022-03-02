Запрет на работу ночных клубов и кальянных продлили в Оренбургской области

Власти Оренбургской области «с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции» продлили введенные ранее ограничения до 22 марта.

Как сообщает 56orb.ru, по-прежнему будут закрыты ночные заведения, и станут действовать QR-коды. При этом вновь могут быть заняты все места на мероприятиях в зрительных залах.

Согласно соответствующему указу губернатора, предприятия общепита будут работать, выполняя рекомендации Роспотребнадзора.

Пенсионеры все еще не смогут использовать социальные карты для льготного проезда в общественном транспорте, если им не была сделана прививка, или у них отсутствуют антитела после болезни. Исключение сделано только для медработников.