Запрещенные при болезнях сердца продукты назвал врач

Диетолог и эндокринолог Анна Коновалова дала советы для людей, у которых имеются заболевания сердца. Она рассказала, какие продукты питания им следует исключить или как минимум употреблять крайне редко. По ее словам, это пища, в которой содержится большое количество насыщенных жиров, а также сахара.

«В первую очередь следует отказаться от жирных сортов мяса и птицы, жирных молочных продуктов, продукты глубокой переработки. ВОЗ рекомендует включать в рацион насыщенные жиры в количестве до 10% от общей суточной калорийности рациона, трансжиры — до 1%», — сообщила РИА Новости специалист.

Диетолог добавила, что нужно стараться следить и за тем, сколько человек употребляет соли. Ее норма — около пяти граммов в сутки, этот показатель превышать не стоит. Что касается сахара, то продукты с его высоким содержанием должны составлять не более 10% от суточного рациона в калориях. Причем, важно помнить, что считать нужно не только чистый сахар (например, в чае или кофе), а мед и варенье, даже концентрированные соки в упаковках.

Людям, у которых имеются проблемы с сердцем, рекомендуется съедать не менее 500 граммов овощей и фруктов в день. Нужно добавить в рацион также цельнозерновые культуры, молочные продукты с низким содержанием жира, орехи, семена. Не менее двух раз в неделю на столе должны появляться рыба и морепродукты.