Запись на вакцинацию от коронавируса расширили в Москве

Начиная с 21 декабря пройти вакцинацию от коронавируса в Москве смогут представители промышленных предприятий, СМИ, энергетики и транспортного комплекса. Эти профессии пополнили список тех, кто добровольно может сделать прививку, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На базе взрослых поликлиник развернуто 70 прививочных пунктов, где можно сделать прививку от COVID-19. С сегодняшнего дня мы открываем возможность записаться на вакцинацию для новых групп риска: работников промышленности, энергетики, транспорта и средств массовой информации», — процитировал Ракову оперштаб Москвы.

Российская столица первой в мире открыла бесплатную вакцинацию граждан от коронавируса. Начиная с 5 декабря привиться могли работники образования, здравоохранения и социальной защиты. С 14 числа список пополнили представители культуры, МФЦ, торговли и сферы услуг.

«Записаться на прививку можно на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях „Госуслуги Москвы“, „Моя Москва“ и ЕМИАС.ИНФО, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону», — напомнили в оперштабе.

По состоянию на 20 декабря в России зафиксировано 2 848 377 случаев заболевания COVID-19. Вылечить удалось 2 275 657 человек. Скончались после заражения 50 858 пациентов.