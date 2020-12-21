Запись на вакцинацию от коронавируса расширили в Москве
«На базе взрослых поликлиник развернуто 70 прививочных пунктов, где можно сделать прививку от COVID-19. С сегодняшнего дня мы открываем возможность записаться на вакцинацию для новых групп риска: работников промышленности, энергетики, транспорта и средств массовой информации», — процитировал Ракову оперштаб Москвы.
Российская столица первой в мире открыла бесплатную вакцинацию граждан от коронавируса. Начиная с 5 декабря привиться могли работники образования, здравоохранения и социальной защиты. С 14 числа список пополнили представители культуры, МФЦ, торговли и сферы услуг.
«Записаться на прививку можно на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях „Госуслуги Москвы“, „Моя Москва“ и ЕМИАС.ИНФО, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону», — напомнили в оперштабе.
По состоянию на 20 декабря в России зафиксировано 2 848 377 случаев заболевания COVID-19. Вылечить удалось 2 275 657 человек. Скончались после заражения 50 858 пациентов.