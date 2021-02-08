Запись на вакцинацию от коронавируса на май открылась для жителей Крыма

Отмечается, что на текущей неделе будет поставлено восемь тысяч доз, а до конца февраля придет еще крупная партия препарата. Сделать прививку можно в 60 специальных пунктах, которые открыты при поликлиниках. Помимо прочего, на полуострове работает 11 выездных бригад медиков.

Заместитель министра здравоохранения региона Антон Лясковский заявил, что при необходимости появятся дополнительные прививочные кабинеты.

«Будет больше вакцин — будет больше кабинетов. Мы, как и все, хотим иметь определенный запас и от этого не зависеть. Но реалии на сегодняшний день таковы, что вакцины нужны всем, не только в РФ, но и за пределами», — заметил государственный деятель.

Любой житель Крыма может записаться на процедуру через сайт Госуслуг и при личном обращении в регистратуру поликлиники. В настоящий момент на полуострове привиты от коронавируса уже более 16 тысяч граждан.