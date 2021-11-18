Запас вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» в регионах назвали достаточным

Во всех регионах России хватает вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Отечественными препаратами за границей привили более 100 миллионов человек, но приоритет остается за вакцинацией в РФ.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Тhе Веll назвал запас «Спутника V» и «Спутника Лайт» достаточным.

«В наших регионах достаточно и „Спутника V“ и „Спутника Лайт“. Это преимущество, так как во многих странах до сих пор еще нет вакцин», — подчеркнул он.

Дмитриев добавил, что за рубежом российской вакциной привились свыше 100 миллионов человек. Тем не менее вакцинация в России остается приоритетной.

В Минздраве РФ ранее пояснили, что «Спутник Лайт» можно применять как для ревакцинации, так и для первичной прививки от коронавируса, а также для вакцинации после перенесенной болезни.