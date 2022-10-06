Запахи изо рта связали с возможной онкологией | 360°

Здоровье 06 октября 2022, 14:21 Поделиться Telegram

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Viber Запахи изо рта связали с возможной онкологией

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Терапевт Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Тимур Асанов в разговоре с «Общественной службой новостей» заявил, что запахи изо рта могут сигнализировать об опасных заболеваниях, даже таких как рак.

Иногда это связано со злокачественными новообразованиями в полости рта или носа.

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«Неприятный запах изо рта (его еще называют, „галитоз“) может говорить о начальных стадиях злокачественных новообразований полости рта и носа», — сказал медик.

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Также запах изо рта может указывать на онкологию легких, рак желудка или пищевода.

При этом Асанов напомнил, что самыми распространенными причинами являются кариес, плохая гигиена полости рта и даже плохое питание.

В том случае, если симптом не исчезает после чистки зубов, следует обратиться к специалисту, который назначит необходимые анализы, заключил медик.

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