Здоровье 29 ноября 2022, 16:28 Западные ученые раскрыли секрет комфортного пробуждения утром Nature: люди, которые просыпаются позже, чувствуют себя более энергичными freepik

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Западные ученые во время эксперимента выяснили, какие факторы влияют на комфортное пробуждение утром. Результаты исследования опубликовал журнал Nature.

Для эксперимента ученые отобрали 833 человека, у которых они фиксировали время приема пищи, уровень физической активности, режим сна. Оказалось, что те люди, которые позже просыпались, чувствовали себя более бодрыми и отдохнувшими, написало издание utro.ru.

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«Долгий сон и позднее пробуждение положительно сказались на участниках эксперимента. Они чувствовали при пробуждении бодрость и энергию», — говорится в исследовании.

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Также на комфортное самочувствие влияла приготовленная утром пища. Большое содержание медленных углеводов в завтраке повышало бодрость участников эксперимента на протяжении всего дня. По словам специалистов, простые углеводы за завтраком, напротив, повышали сонливость и снижали работоспособность.