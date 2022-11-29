29 ноября 2022, 16:28
Западные ученые раскрыли секрет комфортного пробуждения утром
Nature: люди, которые просыпаются позже, чувствуют себя более энергичными
Западные ученые во время эксперимента выяснили, какие факторы влияют на комфортное пробуждение утром. Результаты исследования опубликовал журнал Nature.
Для эксперимента ученые отобрали 833 человека, у которых они фиксировали время приема пищи, уровень физической активности, режим сна. Оказалось, что те люди, которые позже просыпались, чувствовали себя более бодрыми и отдохнувшими, написало издание utro.ru.
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«Долгий сон и позднее пробуждение положительно сказались на участниках эксперимента. Они чувствовали при пробуждении бодрость и энергию», — говорится в исследовании.
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Также на комфортное самочувствие влияла приготовленная утром пища. Большое содержание медленных углеводов в завтраке повышало бодрость участников эксперимента на протяжении всего дня. По словам специалистов, простые углеводы за завтраком, напротив, повышали сонливость и снижали работоспособность.
Исследования
Ученые
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