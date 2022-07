Коронавирус имеет лабораторное происхождение. Это официально подтвердил глава комиссии по расследованию причин пандемии от издания The Lancet профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. Его слова процитировал проект Truth Over News газеты The Epoch Times.

Сакс рассказал о происхождении вируса на недавней конференции в Испании. Авторы проекта сообщили, что представитель комиссии The Lancet указал важные детали его создания.

«Более того, он признает, что при создании вируса использовались американские биотехнологии», — отметил ведущий проекта.

Он отметил, что слова Сакса не услышали из-за заявлений представителя ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса. Тот сказал высокопоставленному европейскому политику о возможном создании коронавируса учеными из уханьской лаборатории.

В прошлом году правительство США заявляло, что они располагают доказательствами этой версии. Другой вариант появления коронавируса гласит, что его могли создать в Штатах еще в 2019-м.