Замминистра Фисенко не поддержал отмену масочного режима в России

Отменять масочный режим пока не стоит, так как коронавирус продолжает циркулировать. Сейчас необходимо наращивать темп вакцинации, чтобы коллективный иммунитет сформировался как можно скорее. Такое заявление на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сделал первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко.

«Сейчас этого точно делать не стоит, мы поддерживаем масочный режим, и Минздрав выступает за ношение масок», — приводит ТАСС слова заместителя главы ведомства.

Фисенко призвал всех жителей страны к активной вакцинации от коронавируса. Он подчеркнул, что для формирования коллективного иммунитета каждый должен сделать свой выбор и занять активную позицию по этому вопросу. Накануне замминистра на сессии ВЭФ отметил, что ситуация с коронавирусом в стране стала управляемой благодаря наличию вакцин.

В августе глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила, что на улице маску носить вовсе необязательно. По ее словам, это средство защиты необходимо на массовых мероприятиях на открытом воздухе. Также в России действует масочный режим в помещениях.