Замглавы Минздрава назвал самообманом использование поддельных сертификатов о вакцинации

Использование поддельных сертификатов о вакцинации является самообманом самих себя. Об этом заявил замминистра Минздрава Сергей Глаголев.

Замминистра напомнил, что подделка документов и их продажа преследуются по закону. Правоохранители должны обращать большое внимание на подобные действия.

«Но самое главное, что должен понимать каждый: использование таких документов — это обман самих себя и тех, с кем общается человек, — его родных, близких, друзей и коллег», — процитировала Глаголева пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам заместителя министра, отягчающим фактором может стать смерть людей или причинение вреда здоровью. В этом случае наказание последует по более строгим статьям. Глаголев также добавил, что четвертая волна ковида является достаточно серьезной. Все объявленные ограничения направлены на защиту особо уязвимых категорий россиян. Речь идет о пожилых людях и пациентах с хроническими заболеваниями.

За все время пандемии российские врачи зафиксировали более 8,4 миллиона случаев ковида. Выздоровели после заболевания более 7,3 миллиона пациентов.