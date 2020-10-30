Замглавы МИД опроверг возможность использования коронавируса как биотерроризма

Террористические структуры пытаются воспользоваться пандемией в своих целях, но сам коронавирус не имеет отношения к биотерроризму. Об этом заявил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов.

По словам замглавы министерства, в некоторых случаях коронавирус выявил неготовность национальных систем здравоохранения к работе с преодолением подобных кризисных ситуаций.

«[Пандемия] обнажила имеющиеся в некоторых странах уязвимые или, другими словами, слабые места в плане террористической защищенности, заставила международное сообщество относиться к этой проблеме еще более серьезно, хотя коронавирус сам по себе и не относится к явлению биотерроризма», — процитировало Сыромолотова РИА «Новости».

Он добавил, что в отдельных странах террористические структуры пытаются усилить свое влияние с помощью пандемии. Они занимаются пропагандой человеконенавистнических идей и рекрутированием новых сторонников. В первую очередь к ним присоединяются те, кто не согласен с решениями властей по поводу преодоления кризиса.

Замглавы МИД подчеркнул, что Москва твердо стоит на том, что «в международном масштабе вопросами биотерроризма, равно как и биологической безопасности, нужно заниматься сконцентрированно, фокусируясь на выработке конкретных действенных коллективных мер предупреждения использования биологических агентов в противоправных целях».

Для этого Россия предложила разработать Международную конвенцию о борьбе с актами химического и биологического терроризма. Проект был представлен в 2016 году на Конференции по разоружению в Женеве.