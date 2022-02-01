Замену системе ОМС придумали в Госдуме

Пандемия показала неэффективность системы обязательного медицинского страхования. Большое количество пациентов с коронавирусной инфекцией не получило нужного лечения. Вместо взносов обязательного страхования необходимо ввести прямое финансирование больниц из государственного бюджета. Об этом в своем Telegram-канале написал глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Депутат подчеркнул, что предложенные им шаги выдвинут на первый план здоровье россиян, а не экономию денег.

Миронов заявил, что независимые исследования показали, что 60% пациентов российских больниц, умерших от коронавирусной инфекции и ее последствий, не получили лекарств, рекомендованных при тяжелом течении болезней.

«Факт экономии на лечении признали в правительстве, но в Минздраве сообщили, что тарифы на лечение от COVID-19 на 2022 год не обновлялись», — подчеркнул Миронов.

О каких именно исследованиях и фактах экономии на лекарствах идет речь, депутат не уточнил.

Политик подчеркнул, что пандемия показала неэффективность системы обязательного медицинского страхования, а значит, ее надо менять. По его мнению, вопросами здравоохранения должно заниматься государство, используя все возможные ресурсы.

На рассмотрении депутатов Госдумы находится законопроект, который разрешит вывести личные лекарства пациента из тарифа на лечение, который проходит по ОМС. Речь идет о людях с тяжелыми заболеваниями.

Разрешение на использование личных лекарств пациента в больницах Минздрав дал еще в прошлом году, но пользоваться можно только препаратами, закупленными местной аптекой. Как пояснил депутат Айрат Фаррахов, в результате происходит завышение расходов ОМС.

Документ предлагает установить сетку тарифов на лечение с применением лекарств пациента и без них.