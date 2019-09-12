Заменители мяса назвали опасными для здоровья

Заменители мяса оказались опасны для здоровья. Исследователи выяснили, что там может содержаться слишком много соли.

Исследование провели австралийские ученые. Результаты их работы опубликованы на сайте Института всемирного здравоохранения имени Джорджа.

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Как отмечается в исследовании, австралийцы очень любят заменители: более 2,5 миллиона жителей этой страны предпочитает их обычному мясу. Однако заменители подвергаются значительной обработке и содержат большое количество соли.

«В одной порции таких продуктов как растительные бекон, гамбургеры и сосиски, а также веганских пирогов содержится до половины дневной нормы соли. В среднем, австралийцы потребляют вместе с альтернативными продуктами в три раза больше соли, чем нужно организму», — говорится в отчете по результатам исследования.

Ученые проанализировали 560 продуктов, позиционирующих себя как мясные заменители. Самое большое количество соли нашли в растительном беконе. Также богатыми на этот ингредиент оказались вегетарианский фалафель и растительные колбасы.

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Генеральный директор Фонда борьбы с болезнями сердца Келли-Энн Джолли предупредила, что большое количество соли может привести к повышению давления. А это основной фактор риска сердечного приступа, инсульта и заболеваний почек.

По мнению ученых, Австралии следует принять национальный стандарт содержания соли в продуктах. Пока же покупателям посоветовали самим контролировать количество соли в своем рационе.