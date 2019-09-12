Заменители мяса назвали опасными для здоровья
Исследование провели австралийские ученые. Результаты их работы опубликованы на сайте Института всемирного здравоохранения имени Джорджа.
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Как отмечается в исследовании, австралийцы очень любят заменители: более 2,5 миллиона жителей этой страны предпочитает их обычному мясу. Однако заменители подвергаются значительной обработке и содержат большое количество соли.
«В одной порции таких продуктов как растительные бекон, гамбургеры и сосиски, а также веганских пирогов содержится до половины дневной нормы соли. В среднем, австралийцы потребляют вместе с альтернативными продуктами в три раза больше соли, чем нужно организму», — говорится в отчете по результатам исследования.
Ученые проанализировали 560 продуктов, позиционирующих себя как мясные заменители. Самое большое количество соли нашли в растительном беконе. Также богатыми на этот ингредиент оказались вегетарианский фалафель и растительные колбасы.
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Генеральный директор Фонда борьбы с болезнями сердца Келли-Энн Джолли предупредила, что большое количество соли может привести к повышению давления. А это основной фактор риска сердечного приступа, инсульта и заболеваний почек.
По мнению ученых, Австралии следует принять национальный стандарт содержания соли в продуктах. Пока же покупателям посоветовали самим контролировать количество соли в своем рационе.