Замена белков. Ученые рассказали, как прожить дольше

Правильная диета может существенно увеличить продолжительность жизни, считают ученые. Они провели исследования и выяснили, что животный белок в рационе необходимо заменять растительным.

Результаты своего исследования ученые опубликовали в издании The British Medical Journal. Они сравнили влияние питания с животными и растительными белками на риск смертности от таких причин, как сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Наблюдения заняли от 3,5 года до 32 лет. За это время из 715 128 участников умерли 113 039 человек. В итоге у тех, кто употреблял растительные белки, риск смертности был значительно ниже.

«Замена продуктов с высоким содержанием животного белка на источники растительного белка может быть связана с долголетием», — заключили исследователи.

Растительный белок можно найти в бобовых, орехах, семенах и цельнозерновых продуктах. При этом специалисты рекомендуют избегать продуктов с насыщенными жирами, сахаром и солью. Жиры могут увеличить количество холестерина в крови, что приводит к риску развития сердечных заболеваний. Снизить уровень холестерина помогут регулярные занятия спортом.