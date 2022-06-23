Нутрициолог Афинская рассказала, что витамин В3 способен замедлять старение

Нутрициолог Елизавета Афинская посоветовала регулярно употреблять в пищу продукты с витамином В3, чтобы замедлить процессы старения организма. Об этом сообщило издание NVL.

По данным сайта «ПолитЭксперт», она сослалась на исследование ученых, в котором говорится, что витамин В3 помогает выработке фермента, продлевающего молодость. Поэтому следует включить в рацион продукты, содержащие этот витамин.

«Внедрите в рацион куриную грудку, томатный соус маринара, филе индейки, лосося, тунца, говяжью печень, бурый рис, арахис», — рассказала Афинская.