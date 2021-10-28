Российские власти попросили экстренно закупить иммуноглобулин

Фонд помощи «Подсолнух» попросил власть экстренно закупить иммуноглобулин. Почти два года нуждающиеся в препарате пациенты получают его нерегулярно или вовсе остаются без лечения.

По данным фонда, необходимую ежемесячную терапию не могут получить порядка двух тысяч человек с первичным иммунодефицитом. Пациентам жизненно важен препарат «Иммуноглобулин человеческий нормальный» (ИЧН), уточнил «Коммерсант».

Исследование фонда показало, что лекарство не получают 68% опрошенных больных. Проблемы с обеспечением препаратом подтвердили при опросе 58% врачей. Всего с начала года фонд получил 134 жалобы на отказ в обеспечении препаратом.

Президент «Подсолнуха» Ирина Баркадзе заявила, что о надвигающем кризисе предупреждали еще весной 2020 года. Тогда производители говорили, что перебои с поставками возникли из-за предельно низких зарегистрированных отпускных цен.

Стоимость в итоге перерегистрировали, но для восстановления объемов импорта может потребоваться до полугода. В связи с этим фонд попросил государство экстренно закупить иммуноглобулин, так как пациенты не могут оставаться без лекарственной терапии.