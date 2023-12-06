Важное 06 декабря 2023, 11:54 Законопроект об абортах внесут на рассмотрение в Госдуму весной РИА «Новости»: весной в ГД внесут проект о выводе абортов из частных клиник РИА «Новости»

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Проект закона о прекращении предоставления услуг абортов в частных клиника могут внести в Госдуму весной. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник находится в разработке. Также готовят документ, в котором сократят срок возможного прерывания беременности.

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«Самого документа еще нет. Предполагается, что текст будет готов уже в следующем году. Законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию», — уточнил источник.

Как напомнил RT, зампред Госдумы Анна Кузнецова уже сообщала, что парламентарии рассматривают варианты по исключению абортов из списка услуг частных коммерческих клиник. Она подчеркнула, что важно поддержать подобные инициативы на федеральном уровне.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Россия не пойдет по пути запрета абортов. По ее словам, в стране добьются того, что искусственное пребывание беременности будут делать либо в результате насилия над женщиной, либо по медицинским показателям.