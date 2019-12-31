    31 декабря 2019, 08:16

    Законопроект о презумпции согласия на посмертное донорство подготовят в России

    Алексей Сахаров

    Каждый россиянин может стать посмертным донором органов, если им при жизни или его родственниками сразу после смерти не будет явно указан запрет на донорство. Такой законопроект разработан экспертами и будет внесен в Госдуму.

    «Эта инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство — то есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного — при определенных условиях — отказа от этого, либо этот отказ не дали его родственники в течение трех часов после того, как у него диагностировали смерть мозга», — раскрыл смысл законодательной инициативы председатель комитета парламента по охране здоровья Дмитрий Морозов. Его слова привело РИА «Новости».

    В законопроекте указана обязанность медиков после смерти мозга пациента сообщать его родственникам о намерении изъять органы для пересадки. В случае, если у покойного не осталось родственников или о них ничего не известно, решение будет принимать консилиум.

    Морозов отметил, что законодатели долго работали над этим проектом. В разработке документа активно участвовали эксперты Минздрава, а также представители профессионального сообщества. Впрочем, текст документа предстоит детально обсудить.