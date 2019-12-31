Законопроект о презумпции согласия на посмертное донорство подготовят в России

«Эта инициатива предполагает презумпцию согласия на посмертное донорство — то есть человек может стать донором, если он не высказал при жизни письменного или устного — при определенных условиях — отказа от этого, либо этот отказ не дали его родственники в течение трех часов после того, как у него диагностировали смерть мозга», — раскрыл смысл законодательной инициативы председатель комитета парламента по охране здоровья Дмитрий Морозов. Его слова привело РИА «Новости».

В законопроекте указана обязанность медиков после смерти мозга пациента сообщать его родственникам о намерении изъять органы для пересадки. В случае, если у покойного не осталось родственников или о них ничего не известно, решение будет принимать консилиум.

Морозов отметил, что законодатели долго работали над этим проектом. В разработке документа активно участвовали эксперты Минздрава, а также представители профессионального сообщества. Впрочем, текст документа предстоит детально обсудить.