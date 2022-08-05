Педиатр Продеус назвал закаливание бесполезным

Педиатр Андрей Продеус развеял миф о том, что закаливание повышает иммунитет. Об этом сообщил Первый канал.

По данным сайта utro.ru, он отметил, что обливание холодной водой не полезно, а, наоборот, создает дополнительный стресс для организма. Укрепить иммунитет можно при помощи правильного питания с необходимым количеством полезных веществ и витаминов, а также прогулок на природе. Причем, это длительный процесс, результат в котором невозможно достичь за несколько недель, подчеркнул врач.

Ранее врач Леонид Карев рассказал, что ангиной нельзя заболеть из-за злоупотребления мороженым. Он пояснил, что это заболевание возникает из-за инфекции в носоглотке, которая часто бывает хронической.

Переохлаждение может спровоцировать обострение, но при этом оно не будет являться причиной, уточнил Карев. Также он добавил, что людям с хроническим тонзиллитом следует соблюдать осторожность при употреблении мороженого и совсем отказаться от него во время обострения заболевания.