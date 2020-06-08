Заявления о вреде хлеба назвали фейком

«Я думаю, что скоро пройдет мода и на безглютеновые диеты. Чем шире и разнообразнее будет ваш рацион, чем больше в нем будет видов муки, вариантов выпечки и ассортиментов блюд, тем организму будут лучше», — пояснила Лизун.

Собеседница уверена, что не нужно бояться есть хлеб. Необходимо его правильно выбирать. Лучше всего покупать хлеб из цельнозерновой муки. В белой муке, по словам Лизун, нет большинства витаминов и микроэлементов, а крахмала много. Изделий из такой муки лучше избегать, хотя сейчас ее добавляют практически в любой хлеб.

Еще один миф — это опасность глютена, который не дает хлебу крошиться. Некоторые люди его действительно не переносят, однако для большинства клейковина безопасна.

Ранее немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал черный хлеб полезным продуктом, который помогает защитить слизистую оболочку кишечника.