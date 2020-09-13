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    13 сентября 2020, 22:11

    Российская вакцина от коронавируса заинтересовала 50 стран

    Ксения Басырова

    Российскую вакцину от коронавируса могут начать поставлять в 50 стран. Препарат разработали ученые Центра имени Гамалеи.
    Российская вакцина от коронавируса заинтересовала 50 стран

    Пока вакцина производится в ограниченных количествах, поэтому и число государств, куда можно наладить поставки, не такое большое. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире Первого канал.

    «Мы работаем с 50 странами. Фокус у нас сейчас на 20, в которых мы очень сильно продвинулись», — пояснил Дмитриев.

    По его словам, многие государства начали свои клинические испытания российской вакцины. Уже в октябре или ноябре ее могут одобрить в части стран. Поэтому поставки будут в первую очередь осуществляться туда, где в большей степени заинтересованы сотрудничеством с Россией в вопросах вакцины.

    Ранее портал ToDay News Ufa сообщил о начале второй волны заболевания COVID-19 в Австрии. Канцлер страны Себастьян Курц заявил, что наибольную опасность представляет Вена, где зафиксировано больше половины всех случаев заражения. Сейчас в Австрии регистрируют порядка 850 случаев заболевания COVID-19 в сутки.

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