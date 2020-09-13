Российская вакцина от коронавируса заинтересовала 50 стран

Российскую вакцину от коронавируса могут начать поставлять в 50 стран. Препарат разработали ученые Центра имени Гамалеи.

Пока вакцина производится в ограниченных количествах, поэтому и число государств, куда можно наладить поставки, не такое большое. Об этом рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире Первого канал.

«Мы работаем с 50 странами. Фокус у нас сейчас на 20, в которых мы очень сильно продвинулись», — пояснил Дмитриев.

По его словам, многие государства начали свои клинические испытания российской вакцины. Уже в октябре или ноябре ее могут одобрить в части стран. Поэтому поставки будут в первую очередь осуществляться туда, где в большей степени заинтересованы сотрудничеством с Россией в вопросах вакцины.

Ранее портал ToDay News Ufa сообщил о начале второй волны заболевания COVID-19 в Австрии. Канцлер страны Себастьян Курц заявил, что наибольную опасность представляет Вена, где зафиксировано больше половины всех случаев заражения. Сейчас в Австрии регистрируют порядка 850 случаев заболевания COVID-19 в сутки.