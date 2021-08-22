Заготовки для обновления «Спутника V» сделали в Центре имени Гамалеи

Ученые Центра имени Гамалеи не исключили обновления вакцины от коронавируса «Спутник V» и сделали для этого заготовки на основе мутировавших штаммов. Пока в них нет нужды. Об этом рассказал директор учреждения Александр Гинцбург.

«Конструкции на основании мутантных штаммов мы создали, и в любой момент, если регулятор примет решение, что надо это делать (обновлять вакцину — прим. ред.), то мы к этому готовы. Хотя сейчас „Спутник“ вполне защищает и от тех штаммов, которые появились новые в последнее время», — привел ТАСС слова ученого.

Ранее Гинцбург рассказал, что лучше всего от SARS-CoV-2 защищают аденовирусные вакцины. Они дают более сильный иммунитет. К таким препаратам относятся «Спутник V» и AstraZeneca. Входящий в состав этих препаратов S-белок коронавируса производит большое разнообразие антител, что создает более сильную и долгосрочную иммунную защиту, подчеркнул Гинцбург. Разработанная в Центре имени Гамалеи вакцина «Спутник V» может нейтрализовать новые варианты коронавируса, включая «дельту».

Накануне «Спутник V» одобрили в Узбекистане. Вакцину будут производить на местном предприятии Jurabek Laboratories.