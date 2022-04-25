Почти на 1 тысячу случаев ковида меньше зафиксировали в России за сутки

За последние сутки в России зарегистрировали 7651 случай заражения коронавирусом. Это почти на тысячу меньше, чем день назад. Тогда было известно о 8446 заболевших.

По последним данным оперштаба, за сутки госпитализировали 1112 человек, это на 17,75% меньше по сравнению с 24 апреля. Полностью выздоровели 8855 человек, умерли 159.

С начала пандемии ковидом в России заболели 18 144 788 человек. При этом поправились 17 483 483, скончался 375 061 пациент. За все время пандемии в Московской области сделали 17 309 291 тест на коронавирус. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что перенесшие коронавирус люди часто не занимаются лечением последствий этой инфекции.

«Есть сенсоневральный компонент на уровне головного мозга. В этом случае страдают обонятельные луковицы и та доля мозга, которая отвечает за обоняние. То есть обонятельные рецепторы работают полноценно, а обонятельный центр не в состоянии воспринимать и распознавать запахи. И это уже большая проблема», — рассказал он.

По его словам, после ковида много людей остаются с неврологическими, психоневрологическими заболеваниями.