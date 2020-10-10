«„Задыхаюсь“ можно расценивать по-разному». Челябинским скорым разрешили не выезжать на часть вызовов

Она уточнила, что речь идет о жалобе человека на то, что он задыхается. В каждом случае будут анализироваться симптомы пациента в целом.

Сергеева пояснила, что в результате станет понятно, нужна человеку экстренная помощь в течение 20 минут или же его проблема может подождать несколько часов. Во втором случае по вызову направят неотложную помощь, а не скорую. Например, если речь идет о дыхательной недостаточности при пневмонии.

«Слово „задыхаюсь“ можно расценивать по-разному: либо человеку совсем плохо, либо все-таки это неотложная помощь и можно подождать», — заключила пресс-секретарь.

Она пояснила, что эта мера принята для того, чтобы снизить нагрузку на скорую.

Ранее врач Ольга Михайлова рассказала об опасности бессимптомного COVID-19. Об этом сообщило агентство Ura.ru. По ее словам, инфекция, протекающая без симптомов, может иметь неприятные последствия в дальнейшем.