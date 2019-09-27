Забота о самом ранимом. Как в МОНИКИ лечат заболевания сердца

Ей оставалось жить всего пару месяцев, но она об этом даже не догадывалась — пенсионерка из подмосковного Климовска пришла на плановый осмотр к врачу, а угодила на операционный стол. У женщины обнаружили аневризму, которая могла разорваться в любой момент. Кардиологи центра МОНИКИ провели сложнейшую операцию на сердце, и теперь пациентка готовится к выписке.

Татьяне Федоровне Доровских из подмосковного Климовска всего 63 года. И никогда особо на сердце она не жаловалась. И на обследование еле выкроила время.

«Нам ведь некогда. Бежим: то работа, то еще что-то. И ладно, ничего. Но диагнозом меня так пришибло хорошо», — поделилась пенсионерка Татьяна Доровских.

Источник фото: телеканал «360»

Аневризма. Причем уже в той стадии, когда печальный финал может наступить в любой момент. Дальше на отлично сработали все: местные врачи, которые отправили Татьяну Федоровну на обследование в МОНИКИ, и специалисты областного клинического института, блестяще сделавшие операцию пенсионерке. Женщина была спасена.

Казалось бы: активная здоровая женщина, не пьет и не курит, занимается с внуками. И вдруг аневризма.

«Есть врожденные факторы. Например, синдром Марфана возникает довольно-таки часто. А есть также приобретенное заболевание. Например, гипертоническая болезнь способствует возникновение аневризмы», — отметил заведующий кардиохирургическим отделением МОНИКИ Дмитрий Зыбин.

Источник фото: телеканал «360»

Операция у Татьяны Федоровны была не из легких — длилась более десяти часов. Была большая кровопотеря. Но теперь все самое сложное позади.

«У меня сын и дочь. Ну и муж, конечно. И я, в первую очередь, хотела бы обратиться к сыну и к дочери и сказать им, что надо проверяться обязательно. Есть какие-то моменты. Потому что лучше это сделать раньше», — отметила Татьяна Доровских.

Это касается не только пенсионеров, но и молодых людей. Как говорят врачи, главные причины болезней сердца даже не алкоголь и сигареты. Хотя и это, конечно, тоже. Но еще и стресс. При его возникновении, гормоны нещадно бьют по сосудам и разрушают наш мотор.

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«Уровень стресса за последние годы в нашей жизни возрос. И из-за этого увеличилось количество заболеваний сердечнососудистой системы. Они стали молодеть. То есть, если раньше люди в возрасте 30-35 лет с инфарктами — это была казуистика, то сейчас это становится нормой», — подчеркнул Дмитрий Зыбин.

Также важно знать, что мужчин в группе риска намного больше чем женщин. Это, как объясняют врачи, зависит от особенностей физиологии. Но медики постоянно совершенствуют свое мастерство и стараются использовать самые последние технологии. В МОНИКАХ, например, операции на сердце делают и грудничкам.

29 сентября отмечается всемирный день сердца. Врачи готовы сделать все возможное, чтобы оно работало долго. Но только если вы сами будете его беречь и любить, как неотъемлемую часть самого себя.