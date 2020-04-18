Заболевшим ОРВИ будут выдавать бесплатные лекарства в Подмосковье

Жители Подмосковья смогут получать бесплатно медицинские препараты при заболевании ОРВИ. Такой указ подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Организовать по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения области, в том числе в амбулаторных условиях, бесплатное предоставление гражданам <…> с проявлениями острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и других острых респираторных заболеваний лекарственных препаратов», — сказано в указе губернатора, опубликованном на портале регионального правительства.

Кроме того, бесплатные лекарства будут получать жители с подтвержденным коронавирусом или с подозрением на инфекцию.

Власти региона всячески поддерживают население в период пандемии. Назначаются выплаты, раздаются губернаторские наборы с продуктами и лекарствами. Волонтеры активно помогают доставлять людям продукты и медицинские препараты.

По последним данным, в Подмосковье зафиксировано 3954 случая заражения коронавирусом. Скончались от инфекции 40 пациентов. Выписались из больниц уже 126 человек. Всех жителей просят соблюдать режим самоизоляции и не выходить лишний раз из дома. Для передвижения на личном и общественном транспорте ввели систему электронных пропусков.