Заболевших СОVID-19 в России третий день подряд меньше 13 тысяч

За сутки в России коронавирус выявили у 12 604 человек — этот показатель держится уже второй день. Выздоровели за это время — 12 943, скончались — 337. Информация об этом появилась на сайте оперштаба.

Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 4 177 330 россиян, победили болезнь 3 726 388 пациентов, погибли — 83 630. За этот период врачи сделали 109,4 миллиона ПЦР-тестов

За минувшие сутки больше всего заразившихся выявили в Москве — 1723 человек, это на 7,6% больше, чем вчера. Выздоровели за это время — 1658, умерли — 41, что на 21,2% меньше, чем в воскресенье.

Следом идет Санкт-Петербург, где новый вирус обнаружили у 957 жителей — на 3,9% меньше, чем 21 февраля. Вписались из больниц — 1018, скончались 47 пациентов — на 4,1% меньше.

В Московской области за прошедшие 24 часа коронавирус нашли у 728 человек — показатель почти не изменился за два дня. Выздоровели и выписались за это время — 597, погибли — 28, что на 3,4% меньше, чем день назад.

Меньше всего заразившихся в Чукотском автономном округе — три человека, а в Ненецком автономном округе — четыре.