Заболевших после первой прививки от коронавируса призвали подождать со второй

Заболевшим ковидом после вакцинации от коронавируса первым компонентом препарата не нужно делать второй укол. Им просто нужно ревакцинироваться через полгода. Такой совет дал заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Вторая доза [вакцины от коронавируса] ему (заболевшему ковидом) не нужна. Он должен быть ревакцинирован через шесть месяцев после документированного случая коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС слова ученого.

По словам собеседника, если человек заболел ОРВИ после укола первой дозой вакцины, то нужно выздороветь, и через две-три недели после исчезновения симптомов завершить прививочный курс. Горелов отметил, что медики во всем мире допускают окно между введением компонентов вакцины до шести недель.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Алексей Ртищев рассказал «360», что при вакцинации от коронавируса после простуды нужно соблюдать общие принципы. Он подчеркнул, что плановые прививки после выздоровления проводят через две или четыре недели в зависимости от тяжести болезни.