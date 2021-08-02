Раскрыта доля привитых жителей Петербурга, заболевших ковидом

Страхи о том, что привитые от коронавируса тоже заболевают ковидом необоснованны. Из общего числа привитых жителей Санкт-Петербурга заразились коронавирусом только 1,7%. Об этом на свое странице в Facebook написал депутат Заксобрания северной столицы Борис Вишневский.

Он опубликовал данные комитета по здравоохранению администрации города в ответ на его запрос.

«Прошли два этапа вакцинации 860 тысяч человек. Заболевших после второго этапа — 14,6 тысяч человек. Только 1,7%», — написал Борис Вишневский. Он добавил, что циркулирующие слухи о том, что «после вакцинации многие все равно заболевают», не имеют оснований.



«Даже если после вакцины заболевают, болезнь проходит в более легкой форме, чем без прививки. Мне неизвестны случаи, когда вакцинированные заболевали так тяжело, что „доходили“ до реанимации. Это очень важно», — подчеркнул депутат Вишневский.

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что смерти привитых от коронавируса горожан связаны с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Он пояснил, что речь идет о сердечно-сосудистых патологиях, раке и других осложнениях. Лисовец подчеркнул, что речь идет о единичных случаях.

По словам главы Комздрава, чаще всего летальные исходы наступали у тех, кто не успел пройти полный курс вакцинации или тех, у кого прошло недостаточное количество времени для формирования иммунитета после второй инъекции.