Заболевших коронавирусом может быть в 2 раза больше. Все дело в неточных тестах

Каждый второй тест на новый коронавирус может врать. Не исключено, что число заразившихся на самом деле в два раза больше.

К такому выводу пришел Роспотребнадзор, сославшись на исследование китайских врачей. Ведомство привело данные китайского агентства Sina от 8 февраля. Китайские врачи не исключили, что большое число тестов дало неправильный результат. То есть анализ может показать, что вируса в организме нет, когда на самом деле человек уже заболел.

Академик Ван Чэн заявил, что положительный результат тест показал только у 30-50% заразившихся коронавирусом людей. Проблема заключается в том, что некоторые анализы не дают точных результатов. Например, больше всего вероятность обнаружить вирус при исследовании смывов с нижних дыхательных путей. Исследование мокроты или анализов глотки такого результата не дают.

Новый тип коронавируса впервые зарегистрировали в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, жертвами 2019-nCov уже стали 908 человек, более 40,1 тысячи заразились. Болеют не только в самом Китае, но и за его пределами. Случаи болезни зарегистрировали в 30 странах мира. В России известно о двух людях, заразившихся коронавирусом. Один человек находится в Тюменской области, другой — в Забайкальском крае.

Китайские СМИ 10 февраля сообщили, что ученые разработали вакцину от коронавируса. Сейчас препарат проходит тестирование.