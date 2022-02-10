Заболевшие ОРВИ жители Приморья теперь смогут открывать больничный дистанционно

За последние 24 часа в Приморском крае зафиксировано 1520 новых случаев заболевания COVID-19. По сведениям регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, на амбулаторном лечении в настоящее время пребывают порядка 13 тысяч местных жителей.

Посетители поликлиник жалуются врачам на севший голос, насморк, больное горло, жар, общее недомогание и одышку. Как сообщает zr.media, медики призывают приморцев при появлении симптомов простуды звонить по номеру «112» или в call-центр районной поликлиники. По итогу телефонной консультации пациенты, которые будут наблюдаться амбулаторно, могут получить электронный больничный лист на неделю. Проходить ПЦР-тестирование для получения листа нетрудоспобности не требуется.

В оперштабе Приморья отметили, что с начала недели от населения поступали жалобы на недоступность данной услуги. Но сейчас все организационные вопросы удалось решить и опция открытия дистанционного больничного стала доступна.

Пресс-служба краевой администрации уточняет, что федеральный приказ о новых правилах оформления больничных листов при симптомах ОРВИ был издан 4 февраля, а в течение следующих 3-4 дней проводилась настройка системы передачи данных. Сейчас система начала функционировать, но до конца недели могут происходить редкие сбои, которые будут устранять в штатном режиме.