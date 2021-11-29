Врач назвал самые распространенные у детей заболевания ЖКТ

В последнее время дети все чаще стали сталкиваться с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Таким мнением поделилась врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Татьяна Ерюшова, передала «Вечерняя Москва».

Раньше заболевания желудочно-кишечного тракта были свойственны взрослым. Однако в последнее время педиатры все чаще начали фиксировать случаи гастрита, образования камней в желчном пузыре, воспаления слизистой оболочки пищевода, отметила эксперт.

«На сегодняшний день эти заболевания очень помолодели и широко встречаются у детей, в том числе и дошкольного возраста», — заявила Ерюшова.

При этом зафиксировать подобные заболевания у детей довольно проблематично. Обычно в юном возрасте симптоматика ЖКТ не особо выражена. Врач посоветовала тщательно следить за своим здоровьем и здоровьем детей. В случае недомоганий посещать специалиста и проходить все необходимые обследования, передали Nation News.