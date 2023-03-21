Здоровье 21 марта 2023, 08:00 Заболевания системы кровообращения требуют внимания Unsplash

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Болезни сердца и сосудов стали бичом XXI века. Об этом говорит неутешительная статистика: в год количество смертей превысило 17 миллионов. Российские ученые стремятся победить недуг, внедряя новые системы диагностики и методы лечения. Статистика показывает, что положительные перемены уже есть.

Сердечно-сосудистые заболевания в России

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Заболевания системы кровообращения стали основной причиной смертности во всем мире. Хотя ранее Россия входила в число лидеров этого печального рейтинга, за последний год ситуация сильно улучшилась, сообщило РИА «Новости».

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Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что после пандемии в России зафиксировали одни из самых низких показателей по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Медики совершенствуют способы оказания помощи пациентам, в том числе и хирургической.

Кроме того, в конце прошлого года ученые Владивостока разработали новый неинвазивный метод ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Он прост в применении и отражает состояние сосудов человека.

Ожирение и сигареты ведут к проблемам

Причинами болезней системы кровообращения могут послужить наследственность, стресс, перенесенные инфекционные и вирусные заболевания. Однако человек может сам ухудшать здоровье, ведя нездоровый образ жизни.

Лишний вес и ожирение, отсутствие физической активности, избыток сахара и холестерина в крови, курение — все это приводит к нарушениям эндотелия, внутреннего слоя сосудистой стенки и, как следствие, ухудшает кровообращение и повышает риск тромбообразования.

Варикозные звездочки на ногах могут быть сигналом серьезных проблем с сосудами и венами. Врачи утверждают, что лишь 28% людей с подтвержденными хроническими заболеваниями вен не имеют сопутствующих заболеваний.

Ангиопротекторы спасают жизни

Разумеется, никогда не поздно вспомнить о здоровом питании, отказаться от вредных привычек и заниматься спортом хотя бы по 15 минут в день. Но все это не отменяет наблюдения у врача и приема безрецептурных препаратов для профилактики заболеваний вен, а именно — ангиопротекторов.

Они улучшают микроциркуляцию крови и способствуют нормализации ее свойств, улучшению работы сосудов.

Существуют ангиопротекторы комплексного действия, такие как «Ангионорм».

Препарат используют, в том числе при комплексной терапии различных сосудистых нарушений. Среди них — тромбофлебиты, варикозное расширение вен, посттромботический синдром.

В состав «Ангионорм» входят лекарственные растительные компоненты, повышающие его фармакологические свойства, а их немало. Препарат помогает с обезболиванием, оказывает венотонизирующий эффект, обладает противовоспалительной, противоотечной и многими другими функциями.

При приеме препарата происходит нормализация работы сосудистой системы, улучшается микроцеркуляция крови, стенки сосудов становятся более крепкими, снижается риск воспалительных процессов и образования тромбов.

Еще один плюс, уже не медицинского характера, — экономия средств. Полный курс «Ангионорма» составляет до трех недель, но для него хватит всего одной упаковки препарата.

Важно помнить, что заниматься самолечением не следует — перед приемом препарата нужно обязательно проконсультироваться с врачом, ознакомиться с инструкцией. Положительное действие, безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий не гарантируется, применение допускается только в пределах показаний, содержащихся в утвержденных в установленном порядке инструкциях по применению и использованию.