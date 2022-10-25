Еще 6578 человек заболели ковидом за сутки в России | 360°

Здоровье 25 октября 2022, 11:37 Еще 6578 человек заболели ковидом за сутки в России Оперштаб: в России за сутки выявили 6578 новых случаев ковида РИА "Новости"

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За минувшие сутки в России выявили 6578 новых случаев COVID-19. Об этом говорится в сводке оперативного штаба по борьбе с пандемией.

Всего за сутки в стране госпитализировали 1576 человек, что на 231,8% больше по сравнению с 24 октября. Полностью выздоровели за последние сутки 12 912 пациентов, 84 скончались, добавили в оперштабе

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В Москве за сутки зафиксировали 501 случай ковида, в Санкт-Петербурге — 464, в Подмосковье — 85.

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В общей сложности в Московской области с начала пандемии сделали 19 141 813 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Врачи напомнили россиянам о необходимости соблюдать элементарные меры профилактики коронавируса. При плохом самочувствии важно сразу вызвать врача, не прибегать к самолечению, а также чаще мыть руки с мылом и вакцинироваться. Прививка поможет избежать развития осложнений и тяжелого течения заболевания, сообщал RT.

Накануне группа немецких ученых заявила о рукотворном происхождении коронавируса SARS-CoV-2.