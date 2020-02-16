    16 февраля 2020, 07:43

    «Заболевание доярок» стало распространяться среди офисных сотрудников

    Юлия Булыгина

    Постоянное использование компьютерной мыши может спровоцировать кистевой туннельный синдром или синдром запястного канала. Это заболевание раньше считалось профессиональным для доярок, но становится таким и для офисных сотрудников.

    Врач-невролог Юрий Андрусов в беседе с радио Sputnik рассказал, что синдром возникает из-за большого числа однообразных движений или неудобного положения рук. Происходит сдавливание срединного нерва. Оно проявляется в боли и онемении пальцев кисти.

    «Раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок, поскольку постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, которые, в свою очередь, давят на нерв. Сейчас в положении руки, когда мы держим мышку, нерв сам по себе подвергается воздействию со стороны связок. Так мы сами провоцируем туннельный синдром», — сказал Андрусов.

    Чтобы избежать кистевого туннельного синдрома, врач посоветовал использовать ортопедические коврики и клавиатуру. У них есть небольшой валик, который будет держать руку в таком положении, чтобы не было давления на нервы. Описывая валик, врач заметил, что часто их делают в форме женской груди. Можно использовать и другие приемы, главное — сделать так, чтобы руки не затекали.

    При появлении симптомов Андрусов посоветовал не терять время и обратиться к врачу. Он оценит уровень риска и разработает методику лечения.