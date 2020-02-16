«Заболевание доярок» стало распространяться среди офисных сотрудников

Постоянное использование компьютерной мыши может спровоцировать кистевой туннельный синдром или синдром запястного канала. Это заболевание раньше считалось профессиональным для доярок, но становится таким и для офисных сотрудников.

Врач-невролог Юрий Андрусов в беседе с радио Sputnik рассказал, что синдром возникает из-за большого числа однообразных движений или неудобного положения рук. Происходит сдавливание срединного нерва. Оно проявляется в боли и онемении пальцев кисти.

«Раньше туннельный синдром считался профессиональным заболеванием доярок, поскольку постоянная нагрузка на кисть вызывает утолщение связок и сухожилий, которые, в свою очередь, давят на нерв. Сейчас в положении руки, когда мы держим мышку, нерв сам по себе подвергается воздействию со стороны связок. Так мы сами провоцируем туннельный синдром», — сказал Андрусов.

Чтобы избежать кистевого туннельного синдрома, врач посоветовал использовать ортопедические коврики и клавиатуру. У них есть небольшой валик, который будет держать руку в таком положении, чтобы не было давления на нервы. Описывая валик, врач заметил, что часто их делают в форме женской груди. Можно использовать и другие приемы, главное — сделать так, чтобы руки не затекали.

При появлении симптомов Андрусов посоветовал не терять время и обратиться к врачу. Он оценит уровень риска и разработает методику лечения.