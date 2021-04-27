Москвичам рассказали, ждать ли роста заболеваемости ковидом

Вирусологи заявили о росте числа заболевших ковидом в Москве. За последний месяц показатели увеличились на 30%. При этом в Роспотребнадзоре ситуацию назвали постепенно стабилизирующейся.

«Столичный регион может служить общероссийским „термометром заболеваемости“, поскольку в Москве высокая плотность населения и достаточно эффективная логистическая система отображения данных по заболеваемости», — привела газета «Известия» слова руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова.

Эксперт отметил, что в период с марта по апрель заболеваемость выросла примерно на 30%. Увеличение цифр он объяснил несоблюдением санитарных норм населением. Волчков подчеркнул, что переломить ситуацию с заражениями способна лишь вакцинация. В Роспотребнадзоре заявили, что показатели постепенно стабилизируются. В ведомстве призвали продолжать соблюдать все меры предосторожности.

«Предстоящие майские каникулы, возможно, стоит провести в кругу семьи, а от зарубежных поездок воздержаться. Тем, кто еще не вакцинировался от коронавируса, самое время сделать это сейчас», — сказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она добавила, что популяционный иммунитет к коронавирусу должен составлять не менее 60-70%. Но пока в России не так много людей с иммунитетом.