Ученые назвали срок стабилизации заболеваемости ковидом

Заболеваемость ковидом может стабилизироваться уже в ближайшие дни. К середине июля общее число болеющих может оказаться на уровне 500 тысяч человек. Расчеты сделали ученые из СПбГУ.

«Переход ежедневной заболеваемости выше уровня в 21 тысячи новых случаев к концу июня, сгенерированный нашей моделью неделю назад, подтвердился», — процитировала газета «Известия» завкафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководителя Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктора Захарова.

Эксперт пояснил, что ученые проанализировали информацию о заболеваемости ковидом, полученную за прошедшую неделю. Специалисты отметили, что с 24 июня число новых случаев заражения колебалось незначительно. В ближайшие дни они ожидают, что заболеваемость в России выйдет на уровень 22,5 тысячи человек в день.

Если прогноз окажется верным, то примерно к 15 июля в стране станет 500 тысяч болеющих ковидом. После выхода на этот показатель цифры начнут уменьшаться.

Всего за время пандемии российские врачи зафиксировали 5 451 291 случай инфицирования. Вылечить удалось более 4,9 миллиона пациентов. Скончались после заражения 133 тысячи человек.