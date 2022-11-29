Здоровье 29 ноября 2022, 10:41 Заболеваемость ОРВИ выросла в России Эпидемиолог Минздрава Полибин сообщил о росте случаев ОРВИ в России freepik

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Увеличение случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) фиксируют в России. Также сохраняется высокий риск заразиться SARS-CoV-2. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Роман Полибин, написал ТАСС.

«Сейчас в Российской Федерации наблюдается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями», — сказал он.

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Речь идет о парагриппе, гриппе, респираторно-синцитиальной, аденовирусной, риновирусной и других инфекциях.

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«Кроме того, по-прежнему сохраняются высокие риски заболевания COVID-19. В связи с этим следует помнить о простых мерах профилактики и снижения риска заражения», — подчеркнул эпидемиолог.

Он посоветовал использовать маску в общественном транспорте, банках и магазинах. При этом повторно использовать ее не стоит, лучше менять каждые два часа. Нельзя забывать и о гигиене рук, не контактировать с людьми, у которых есть признаки заболеваниия. Кроме того, в общественных местах стоит соблюдать соцдистанцию. При плохом самочувствии лучше оставаться дома, а при его ухудшении обращаться к врачам. Полибин напомнил и о вакцинации, которая защищает от тяжелого течения заболевания и осложнений.