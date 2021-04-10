При увеличении темпов вакцинации и сохранении мер профилактики заболеваемость ковидом в России может снизиться уже к концу весны. Об этом замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила РИА «Новости».

Число заболевших может колебаться каждые сутки в ту или другую сторону. Темпы заболеваемости снижаются, так как благодаря масштабной вакцинации все больше людей приобретают иммунитет к коронавирусу, отметила эпидемиолог. Свою роль сыграло и соблюдение профилактических мер, а также те, кто уже перенес инфекцию.

По словам Пшеничной, главное, чтобы эта позитивная тенденция, которая наметилась еще зимой, сохранялась.

Ранее СМИ сообщили, что российские власти обсуждают возможное ограничение авиасообщения с Турцией. Не исключено, что для прибывающих из Турции туристов введут двухнедельный карантин. Глава Роспотребнадзора ранее заявила, что большая часть новых мутаций коронавируса проникает в Россию именно из Турции.

Главврача больницы в Саратовской области ранее оштрафовали на 25 тысяч рублей за неправильное хранение вакцины.

Накануне сообщалось, что в России выявили 9150 новых случаев заражения коронавирусом.