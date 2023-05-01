Здоровье 01 мая 2023, 13:05 Заболеваемость ковидом в России снизилась почти на 11% за неделю Показатель заболеваемости COVID-19 снизился на 10,9% за неделю РИА «Новости»

Читать 360tv в

В России за сутки от коронавируса избавился 4681 человек. Заболеваемость ковидом по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 10,9%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,2 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 2,3%», — передали в оперштабе.

Реклама

По данным на 1 мая, медики выявили 4242 случая заболевания за прошедшие сутки. В больницы попали 364 пациента, 31 человек скончался. Антилидером по приросту заразившихся стал Петербург. На втором месте — Москва, на третьем — Самарская область.

Инфекционисты предполагают, что после майских праздников возможен рост заболеваемости ковидом. Не последнюю роль сыграет в этом и новый штамм коронавируса, который отличается высокой заразностью.

Ранее «360» рассказывал, чем грозит повторное заболевание COVID-19.