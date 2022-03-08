Заболеваемость ковидом в России снизилась на 9% за сутки

За сутки в России выявили 66 576 новых случаев ковида — это на 6586, или 9,1%, меньше, чем днем ранее. При этом снизилось и количество выздоровевших — до 111 756 (за предыдущие сутки — 122 619). Данные опубликовал федеральный оперштаб.

По информации на 11:00 8 марта, в России госпитализировали 3847 человек. Скончались — 649.

Лидером по количеству новых случаев заражения стала Свердловская область (4681). На втором месте — Башкортостан (3053). Тройку замыкает Санкт-Петербург (2748).

Согласно последним данным — на 4 марта, — полную вакцинацию прошли более 84 миллионов человек. Коллективный иммунитет в стране достиг 56%.

По мнению руководителя научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анны Черкашиной, штамм «дельта» может полностью исчезнуть в России. На данный момент доля «омикрона» превышает 95%.

Еще до 17 марта — дедлайна, обозначенного Минздравом РФ, — в России могут зарегистрировать назальную вакцину против коронавируса, разработкой которой занимаются специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.