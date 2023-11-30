Здоровье 30 ноября 2023, 17:18 Заболеваемость коклюшем выросла в Петербурге в 13 раз

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В Петербурге продолжает расти заболеваемость коклюшем. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по городу.

В этом году число заболевших в 13,4 раза больше аналогичного периода прошлого года. Причем подавляющее большинство пациентов — дети. Их среди заболевших 94,3%.

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В Роспотребнадзоре напомнили, что коклюш — очень опасное заболевание. При появлении кашля нужно обязательно обратиться к врачу.

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