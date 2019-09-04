Заболеваемость гриппом в России снизилась почти в 200 раз

С момента появления в России вакцинации в 1996 году заболеваемость гриппом уменьшилась в 196 раз. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«На сегодняшний день могу сказать, что мы в России начали прививать в 1996 году против гриппа и с того момента по 2018 год, который уже имеет итоговые цифры, заболеваемость гриппом в РФ снизилась в 196 раз», — заявила она во время объявления о старте прививочной кампании против гриппа в РФ. Ее процитировал ТАСС.

Она отметила, что значимость прививок не надо недооценивать. Эксперты выяснили, что вакцинация подарила людям по всему миру 20-30 дополнительных лет жизни. По словам руководителя ведомства, эта тенденция в настоящее время сохраняется.

Попова считает, что вакцинация является наиболее эффективным методом борьбы с гриппом, от которого каждый год страдают 5-10% населения Земли. Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, заявила, что от гриппа ежегодно умирают до 650 тысяч человек.

Ежегодная сезонная вакцинация от гриппа началась в России с 4 сентября.