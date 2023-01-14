Здоровье 14 января 2023, 04:22 Заболеваемость гриппом в России скоро пойдет на спад Роспотребнадзор: грипп А вытесняется гриппом В, после чего заболеваемость спадет Unsplash

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Ситуация, при которой грипп А постепенно вытесняется гриппом В, является положительной. Это говорит о последующем спаде заболеваемости, заявил замглавы по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Его слова привел ТАСС.

«Подъем заболеваемости гриппом В обычно регистрируется в конце эпидемического сезона. Так что появление этого штамма, скорее всего, свидетельствует, что заболеваемость скоро пойдет на спад», — отметил специалист.

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Горелов добавил, что многие пациенты болели в зимние праздники и сейчас находятся на больничном. Это позволило остановить распространение гриппа.

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Главными симптомами являются сухой нос, разбитость, ломота в мышцах, высокая температура. Грипп считают опасным заболеванием из-за риска осложнений. Он особенно опасен для людей старше 65 лет.

Ранее иммунолог Владимир Болибок объяснил, с чем связана вспышка свиного гриппа в России. По его словам, этого вируса не было стране более 10 лет, за это время иммунитет «забыл» о его существовании.