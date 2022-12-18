18 декабря 2022, 04:30
Заболеваемость гриппом в России пойдет на спад после новогодних праздников — врач Зверев
Врач Зверев: сейчас пик заболеваемости гриппом, но после Нового года все пойдет на спад
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России пойдет на спад после зимних праздников, заявил ТАСС научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени Мечникова» Виталий Зверев.
По его словам, в декабре наметился пик заболеваемости, однако после Нового года ситуация изменится. Обычно заболеваемость спадает после праздников.
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Специалист порекомендовал россиянам не собираться большими компаниями. ОРВИ и грипп обычно передаются на мероприятиях, пояснил Зверев.
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«Новый год всегда считался семейным праздником. Лучше провести его дома, в кругу семьи. Заняться своими делами, заняться здоровьем», — подытожил врач.
По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю уровень заболеваемости гриппом в стране вырос на 35,4%. Ранее врач-инфекционист заявил, что коронавирус ослабляет иммунитет. После него легко заразиться гриппом.
Грипп
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